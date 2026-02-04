Meryl Streep | I look di Miranda Priestly mi hanno quasi causato un disturbo da stress post-traumatico

Meryl Streep ha confessato di aver vissuto con un certo disagio il ruolo di Miranda Priestly. L’attrice premio Oscar rivela che i look e il personaggio l’hanno quasi portata a un disturbo da stress post-traumatico. Ora, dopo aver interpretato quella che considera una delle sue parti più intense, dice di essere felice di aver finito le riprese e di non vedere l’ora di lasciarsi tutto alle spalle. «Dopo 16 settimane sento di meritare una medaglia al valore», scherza, ma resta il fatto che il personaggio l’ha segnata più di quanto imm

Fan di tutto il mondo non stanno più nella pelle all'idea di rivedere soprattutto Meryl Streep nei panni del suo iconico personaggio, Miranda Priestly. Tuttavia, l'attrice premio Oscar confessa che non vedeva l'ora di dire addio ai look della glaciale direttrice di Runway. «Come una persona che ha ricoperto quella posizione per vent'anni, ha mantenuto il suo stile ma lo ha adattato, come facciamo noi con il passare del tempo», ha raccontato Meryl Streep a Vogue parlando del guardaroba del personaggio indossato nel secondo capitolo del film cult.

