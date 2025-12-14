Il diavolo veste Prada 2 Justin Theroux euforico per l’esperienza con Meryl Streep | È stata entusiasmante

Justin Theroux condivide la sua euforia per aver lavorato con Meryl Streep in

La star di Mulholland Drive confessa l'emozione per il lavoro sul set con la star premio Oscar nelle vesti della tirannica direttrice Miranda Priestly. Justin Theroux ha avuto una possibilità che non capita a molti attori, ossia lavorare fianco a fianco con una leggenda del grande schermo come Meryl Streep, nel sequel del cult Il diavolo veste Prada, in arrivo nelle sale nel 2026. L'attore di Mulholland Drive ha raccontato in un'intervista com'è stata l'esperienza di recitare insieme ad una star del calibro di Meryl Streep, tornata nei panni della spietata direttrice di Runway Miranda Priestly nel sequel. Movieplayer.it

