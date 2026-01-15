Covid l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni | lo studio del Mario Negri
Uno studio dell’Istituto Mario Negri di Bergamo evidenzia come l’aspirina possa intervenire sul virus Covid-19, limitando il danno ai polmoni. La ricerca, pubblicata su riviste scientifiche internazionali, suggerisce che l’uso tempestivo di farmaci antinfiammatori non steroidei potrebbe contribuire a ridurre la gravità della malattia e la necessità di ricovero ospedaliero.
Bergamo, 15 gennaio 2026 – La ricerca non si ferma mai. Nei momenti critici della pandemia da Covid-19, studi dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (pubblicati su: eClinicalMedicine, 2021; Frontiers in Medicine, 2022; The Lancet Infectious Diseases, 2023;) suggerivano che l ’uso tempestivo di farmaci antinfiammator i non steroidei, inclusa l’aspirina, poteva ridurre le manifestazioni di malattia grave e la necessità di ricorrere all’ospedale. Il nuovo studio. L’importanza degli antiinfiammatori non steroidei nelle fasi precoci delle malattie respiratorie è stata ribadita da uno studio indipendente pubblicato nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Studio del Mario Negri sul Covid-19: così l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni
Leggi anche: Covid, l’Aspirina frena l’attacco del virus e limita il danno ai polmoni: l’ultimo studio
Studio del Mario Negri sul Covid-19: così l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni - In un nuovo studio del Mario Negri, pubblicato in questi giorni su Frontiers in Immunology, sono stati presi in esame i meccanismi molecolari dell’effetto dell’aspirina sulla struttura della proteina ... bergamonews.it
Covid, il virus agisce come un hacker sovvertendo le cellule - 2 ha un impatto cosí grave sulla salute umana rispetto ad altri virus respiratori? ilsole24ore.com
Studio del Mario Negri, l'aspirina limita i danni del Covid ai polmoni. La ricerca pubblicata su Frontiers of Immunology #ANSA x.com
-: ` ’ ` ’ Nei momenti critici della pandemia da Covid-19, studi dell’Istituto di Ricerche Farmac facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.