Nuovi lavori sulle strade provinciali bando da quasi 500 mila euro | ecco le zone interessate
Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha avviato una nuova procedura per la manutenzione delle strade provinciali, questa volta riguardanti la Montallegro–Cattolica Eraclea e la Cattolica Eraclea–Raffadali. Pubblicato il bando di gara per un accordo quadro annuale con un solo operatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
