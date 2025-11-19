Nuovi lavori sulle strade provinciali bando da quasi 500 mila euro | ecco le zone interessate

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha avviato una nuova procedura per la manutenzione delle strade provinciali, questa volta riguardanti la Montallegro–Cattolica Eraclea e la Cattolica Eraclea–Raffadali. Pubblicato il bando di gara per un accordo quadro annuale con un solo operatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

