Ponte sullo Stretto smentito Salvini | la fine dei lavori slitta al 2033

Uno slittamento prevedibile, quasi scontato dopo lo stop della Corte dei Conti. Ma che smentisce ancora una volta le promesse di Matteo Salvini sulla data di fine lavori del Ponte sullo Stretto. A contraddire le previsioni del ministro delle Infrastrutture, questa volta, è l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci: davanti alla commissione parlamentare sull’Insularità afferma infatti che l’opera verrà completata nel 2033. E non, come ha detto in passato Salvini, nel 2032. Ponte sullo Stretto, smentito Salvini: slitta la fine dei lavori. D’altronde il leader leghista solamente a settembre assicurava che i cantieri si sarebbero aperti entro ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, smentito Salvini: la fine dei lavori slitta al 2033

Altre letture consigliate

Il Ponte sullo Stretto di Messina? “Non è la Corte dei conti che può decidere il futuro di un Paese”. Così il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, sul palco della festa dei 70 anni de L’Espresso. L’intervista integrale è disponibile sul nostro canale Youtub - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Stretto di Messina, Ciucci: «Fiduciosi su registrazione Corte dei Conti» ilsole24ore.com/art/ponte-mess… Vai su X

Ponte sullo Stretto, smentito Salvini: la fine dei lavori slitta al 2033 - Slitta, rispetto alle promesse di Salvini, la fine dei lavori del Ponte sullo Stretto. Come scrive lanotiziagiornale.it

Nuovo stop al Ponte sullo Stretto. Salvini: 'Noi determinati' - Arriva un nuovo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. Come scrive ansa.it

Corte dei Conti stoppa il Ponte sullo Stretto, Salvini: “Leggeremo le motivazioni e valuteremo” - Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano a proposito della bocciatura della Corte dei ... Secondo msn.com