Ponte sullo Stretto smentito Salvini | la fine dei lavori slitta al 2033

Uno slittamento prevedibile, quasi scontato dopo lo stop della Corte dei Conti. Ma che smentisce ancora una volta le promesse di Matteo Salvini sulla data di fine lavori del Ponte sullo Stretto. A contraddire le previsioni del ministro delle Infrastrutture, questa volta, è l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci: davanti alla commissione parlamentare sull’Insularità afferma infatti che l’opera verrà completata nel 2033. E non, come ha detto in passato Salvini, nel 2032. Ponte sullo Stretto, smentito Salvini: slitta la fine dei lavori. D’altronde il leader leghista solamente a settembre assicurava che i cantieri si sarebbero aperti entro ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

