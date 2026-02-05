sicurezza e ponte sullo stretto al centro del consiglio dei ministri

Questa mattina il governo ha discusso di nuovo sul futuro del Ponte sullo Stretto, tra decreti e disegni di legge. Dopo incontri tecnici e riunioni ufficiali, le decisioni sono ancora in fase di definizione. La questione resta al centro dell’attenzione, mentre si cercano soluzioni pratiche e rapide.

Roma - Decreti e disegni di legge su sicurezza, immigrazione e infrastrutture al vaglio del governo, dopo confronti tecnici e rilievi istituzionali sui punti più delicati. La sicurezza torna al centro dell'agenda del Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio, con un pacchetto articolato di provvedimenti che spaziano dall'ordine pubblico alle infrastrutture strategiche, includendo anche il Ponte sullo Stretto di Messina. I testi sono stati predisposti e rifiniti nel corso di una riunione tecnica preparatoria svoltasi in mattinata, il cosiddetto pre-Consiglio, chiamato a esaminare sia il decreto legge sia il disegno di legge in materia di sicurezza.

Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato presentato ieri al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il processo per il ponte sullo Stretto di Messina prosegue con l’obiettivo di ottenere il parere del Consiglio Lavori pubblici entro 45 giorni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

