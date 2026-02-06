ponte sullo stretto iter azzerato per la nuova delibera

Dopo un mese di stallo, il decreto del ministro Salvini sulle infrastrutture arriva finalmente in porto. Con questa decisione, l’iter per il ponte sullo Stretto viene azzerato, segnando una svolta netta nei progetti di sviluppo. La nuova delibera mette fine alle speranze di riprendere i lavori, lasciando invariato lo stato attuale delle cose e aprendo la strada a possibili nuove decisioni in futuro.

Nel d-day del pacchetto sicurezza arriva in porto, dopo un mese di stallo, il decreto del ministro Salvini sulle infrastrutture. Nel menù c'è al primo punto il Ponte sullo Stretto che il vicepremier e leader del Carroccio vuole rimettere velocemente in pista per portarlo in approvazione il prima possibile, rimediando così alla bocciatura della Corte dei conti arrivata in due fasi a novembre e a dicembre. Il nuovo decreto legge parte da qui: dall'esigenza dichiarata di «ottemperare alle deliberazioni della Sezione centrale del controllo di legittimità» e di rimettere in moto una procedura per un'opera che resta al centro della scena politica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il governo ha introdotto nel dl commissari specifici chiarimenti per riattivare la delibera Cipess relativa al Ponte sullo Stretto.

