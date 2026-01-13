Ponte sullo Stretto nel dl commissari chiarimenti per riattivare la delibera Cipess

Da reggiotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha introdotto nel dl commissari specifici chiarimenti per riattivare la delibera Cipess relativa al Ponte sullo Stretto. Il ministro Salvini e l'amministratore Pietro Ciucci hanno annunciato novità sull'iter del progetto, che aveva subito un rallentamento a seguito dei rilievi della Corte dei Conti. La misura mira a riprendere il percorso amministrativo dell'infrastruttura, considerata strategica per il collegamento tra Sicilia e Calabria.

Il ministro e vicepremier Salvini e l'ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, annunciano novità sull'iter del ponte sullo Stretto, che ha subìto una battuta d'arresto dopo i rilievi della Corte dei Conti sulla delibera Cipess di approvazione definitiva della grande opera.A margine di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nel decreto commissari c'è anche il Ponte, Ciucci: "Chiarimenti procedurali per riattivare delibera Cipess"

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Nel Dl Commissari i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ponte sullo Stretto, rinviato il decreto sui cantieri Anas.

ponte stretto dl commissariPonte sullo Stretto, Ciucci: “Nel dl commissari i chiarimenti procedurali per la Corte dei Conti” - Lo ha detto all’Ansa l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, circa alcuni contenuti che verranno inseriti nel dl commissari e che riguarderanno in particolar modo le ... ilsicilia.it

ponte stretto dl commissariPonte sullo Stretto, Ciucci: ‘Nel dl commissari chiarimenti procedurali per la Corte dei Conti’ - Obiettivo la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione ... msn.com

ponte stretto dl commissariPonte sullo Stretto e DL Commissari, le precisazioni di Ciucci: cosa conterrà il decreto - Il DL commissari conterrà “chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il Decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione ... strettoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.