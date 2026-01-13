Ponte sullo Stretto nel dl commissari chiarimenti per riattivare la delibera Cipess

Il governo ha introdotto nel dl commissari specifici chiarimenti per riattivare la delibera Cipess relativa al Ponte sullo Stretto. Il ministro Salvini e l'amministratore Pietro Ciucci hanno annunciato novità sull'iter del progetto, che aveva subito un rallentamento a seguito dei rilievi della Corte dei Conti. La misura mira a riprendere il percorso amministrativo dell'infrastruttura, considerata strategica per il collegamento tra Sicilia e Calabria.

