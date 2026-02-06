A Bagnoli le polveri sottili sono alle stelle. L’Arpac ha rilevato valori più alti di tutta la Campania. La situazione preoccupa, e le autorità stanno pensando a nuove misure per limitare l’inquinamento.

Polveri sottili a Bagnoli, dall'ultima rilevazione Arpac emerge la più alta concentrazione di tutta la Regione. L'Agenzia Regionale raccomanda pertanto di attuare "scrupolosamente" le misure per minimizzare le emissioni di polveri e inquinanti, elencate nel verbale dell'ispezione. Il sopralluogo è stato effettuato lunedì scorso nelle aree del cantiere per l'America's Cup. Il rapporto dell'Arpac è stato inviato al sindaco Gaetano Manfredi e al commissariato di governo per Bagnoli, nonché al consigliere comunale Gennaro Esposito. Proprio Esposito, il 26 gennaio aveva inviato una segnalazione all'Arpac e all'Asl Napoli 1.

© Anteprima24.it - Polveri sottili a Bagnoli, l’Arpac: “Valori superiori a tutta la Campania”. La lista di misure richieste

Da settimane i residenti di Bagnoli si chiedono cosa stia davvero succedendo nell’aria.

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

Bagnoli, 3 sforamenti di pm10 in 4 giorni. E la Polizia Locale indossa le mascherineL’Arpac ha montato una centralina a Città della Scienza per controllare gli inquinanti nell’aria a Bagnoli. In quattro giorni 3 sforamenti. La Polizia Locale indossa le mascherine. fanpage.it

Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite ... napolitoday.it

BAGNOLI RESPIRA ANCORA VELENO. SABATO 7 FEBBRAIO IN PIAZZA I primi dati ARPA a Città della Scienza confermano quello che già temevamo: le polveri sottili dei cantieri sono fuori controllo. È bastato un po' di vento perché il 2 febbraio il valor facebook

