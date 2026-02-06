Polizia penitenziaria partecipa all’attività scolastica dell’Istituto Cavour di Ventimiglia

Questa mattina, gli agenti della Polizia Penitenziaria sono entrati nelle classi dell’Istituto Cavour di Ventimiglia. L’obiettivo è stato far conoscere ai ragazzi il loro lavoro e il ruolo che svolgono quotidianamente. Gli studenti hanno ascoltato le storie degli agenti, hanno fatto domande e hanno partecipato a semplici esercitazioni pratiche. L’iniziativa vuole avvicinare i giovani alle forze dell’ordine e migliorare il rapporto tra polizia e comunità.

Nel piccolo comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, un’iniziativa educativa e civica si è svolta con il coinvolgimento diretto della Polizia Penitenziaria. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Cavour, con sede nel quartiere di Roverino, hanno partecipato a due giorni di attività dedicate alla legalità, alla prevenzione del bullismo e al cyberbullismo. Lezione di diritto, racconti personali, statistiche e un approccio diretto ai ragazzi hanno caratterizzato gli incontri tenuti presso l’istituto, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi drammatici dell’attualità come la violenza di genere, il bullismo online o l’uso consapevole della rete.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ventimiglia Polizia Tagliato un istituto comprensivo a Forlì, Casara: "Non è una riduzione di scuole e dell'offerta scolastica" Forlì, l’amministrazione scolastica smentisce le voci di un possibile taglio di un istituto comprensivo. Crotone inaugurata la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini Questa mattina a Crotone è stata inaugurata la nuova mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ventimiglia Polizia Argomenti discussi: Dap, primo concorso per 35 medici della Polizia penitenziaria; Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere' - FoggiaToday; Schede sim, cellulari e droga per lo spaccio. Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di Rebibbia; Polizia Penitenziaria: come riscattare il servizio militare per la pensione. La nuova circolare del DAP. Concorso Polizia Penitenziaria DAP per 35 medici in tutta Italia: Bando 2026È stato indetto il concorso per 35 medici della Polizia Penitenziaria DAP, con assunzioni in tutta Italia. Ecco il Bando da scaricare, il Gruppo Telegram e tutti i dettagli utili per presentare la dom ... ticonsiglio.com Polizia Penitenziaria: come riscattare il servizio militare per la pensione. La nuova circolare del DAPPolizia Penitenziaria: come riscattare il servizio militare per la pensione. La nuova circolare del DAP Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha ... poliziapenitenziaria.it Il Cavour Marconi Pascal di Perugia è l’unico Istituto Professionale della Regione ad aderire alla sperimentazione nazionale della Filiera Tecnologico-Professionale “4+2”, promossa dal Ministero dell’Istruzione. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.