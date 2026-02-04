Dario Infurna responsabile dell’Immigrazione assume nuovo ruolo di alto livello nella polizia italiana

Dario Infurna, già dirigente dell’ufficio Immigrazione di Agrigento, ora ricopre un ruolo di maggiore responsabilità nella polizia italiana. È stato promosso a vice questore aggiunto, un passo avanti nella sua carriera. La notizia arriva dopo anni di lavoro sul campo, confermando la fiducia riposta in lui dall’amministrazione.

Dario Infurna, dirigente dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, è stato ufficialmente promosso a vice questore aggiunto, un passo di rilievo all’interno della gerarchia della Polizia di Stato. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione per il personale su proposta del capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, e conferma l’importanza crescente del ruolo che Infurna ha ricoperto negli ultimi anni nel panorama della sicurezza nazionale. La promozione, che si inserisce in un’ampia operazione di rinnovo delle cariche dirigenziali in tutta Italia, riguarda funzionari selezionati per merito e anzianità, ma assume particolare rilievo per la specificità del settore di competenza di Infurna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

