polizia locale il bilancio oltre 5mila controlli per garantire sicurezza previste 25 assunzioni

Il bilancio della polizia locale evidenzia oltre 5.000 controlli effettuati per garantire la sicurezza pubblica. Sono previste 25 assunzioni per rafforzare l’organizzazione dei servizi, con un focus su una presenza più capillare sul territorio. La revisione delle modalità operative mira a rendere più efficaci le attività degli agenti, favorendo un rapporto più diretto e costante con i cittadini.

Revisione della modalità di organizzazione dei servizi svolti dagli agenti, con un maggior presidio del territorio soprattutto attraverso pattugliamenti a piedi, più 'vicini' al cittadino. Attenzione massima, poi, al disagio giovanile e controlli specifici nei parchi e nei luoghi di aggregazione con occhi puntati sulla movida, tema affrontato anche con ordinanze. Il comandante Alberto Sola, ieri in occasione del patrono della Polizia locale, San Sebastiano, ha spiegato come quello che si è concluso – sul fronte delle attività del Corpo – sia stato un anno impegnativo e come per questo 2026 vi siano tante altre questioni importanti da portare a termine.

Meno sanzioni, più controlli e presenza sul territorio: il bilancio della polizia locale tifernateNel 2025, la polizia locale di Città di Castello ha concentrato gli sforzi su controlli più efficaci e una presenza più capillare sul territorio.

Polizia locale di Verona: veicoli sequestrati e rimossi, oltre a numerosi controlliLa polizia locale di Verona continua a svolgere controlli e interventi sul territorio.

