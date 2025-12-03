Controlli a Pomigliano 50 verbali e una denuncia nella notte della Polizia Locale

POMIGLIANO D’ARCO (NA), 3 dicembre 2025 – Un controllo straordinario del territorio effettuato nella serata di sabato dalla Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, coordinata dal sottotenente Giacomo Tranchese, ha portato all’emissione di oltre 50 verbali al Codice della strada. Nel corso dell’ operazione sono stati eseguiti tre fermi amministrativi per guida senza casco, due sequestri di veicoli per mancata copertura assicurativa e due contestazioni per guida senza patente. Le verifiche hanno interessato le principali strade cittadine. Durante la stessa attività serale, gli agenti hanno denunciato un giovane di Somma Vesuviana per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Controlli a Pomigliano, 50 verbali e una denuncia nella notte della Polizia Locale

