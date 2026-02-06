Più della metà dei piacentini non si sente sicura la paura è soprattutto fuori casa

La maggior parte dei residenti a Piacenza dice di non sentirsi sicura. Più della metà di loro ha paura soprattutto fuori casa. Solo il 43% si sente invece abbastanza al sicuro. La situazione preoccupa, e molti chiedono maggiori controlli e interventi concreti per migliorare la sicurezza in città.

La maggioranza assoluta dei piacentini oggi non si sente sicura in città. Ad avvertire invece una effettiva percezione di sicurezza è il 43%. Si dimostra invece più alta, al 61%, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana.

