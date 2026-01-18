L’Ice spaventa le comunità A Philadelphia tornano le Black Panther armate nelle strade La gente si sente più sicura

A Philadelphia, le tensioni legate alle azioni dell'ICE e alla recente perdita di Renee Good hanno portato al ritorno delle Black Panther nelle strade. La presenza di questi gruppi di autodifesa è percepita da alcune comunità come un tentativo di sentirsi più sicure in un contesto di crescente insicurezza e disagio. Questa situazione riflette le complesse dinamiche sociali e le sfide di sicurezza in un momento di crisi.

Roma 18 gennaio 2026 - La crisi provocata dagli arresti dell'ICE, Servizio per il Controllo dell’Immigrazione e delle Dogane, e l'uccisione di Renee Good il 7 gennaio per mano di uno dei suoi agenti sta facendo nascere gruppi di auto difesa comunitaria e a Philadelphia sono riapparse le Pantere Nere, storico movimento afroamericano contro il razzismo nato dal Black Power degli anni '60 fondato da Huey P. Newton e Bobby Seale. Armati di fucili AK-47 e mitragliette MP5, sono apparsi a una protesta davanti agli uffci dell'Ice di Philadephia, dopo la morte di Renee Good. "Se fossimo stati lì, nessuno sarebbe stato toccato”, ha dichiarato Paul Birdsong, presidente nazionale del collettivo che si identifica come Black Panther Party for Self-Defense, e che coordina anche aiuti e programmi nei quartieri popolari della città, si legge sul Philadelphia Inquirer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

