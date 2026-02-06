Pitti Taste 2026 | il futuro dell’abbigliamento svelato nei look innovativi e nelle collezioni internazionali

Questa mattina a Firenze, si apre la diciannovesima edizione di Pitti Taste alla Fortezza da Basso. La manifestazione, in programma fino al 9 febbraio, porta in città produttori e professionisti dell’enogastronomia da tutto il mondo. Sono in mostra le ultime novità e tendenze del settore, con degustazioni, incontri e presentazioni di nuove collezioni di prodotti alimentari. La fiera si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per chi lavora nel campo del cibo e del vino.

**Pitti Taste 2026: il futuro del food, in movimento a Firenze** A Firenze, nella Fortezza da Basso, si svolge, dal 7 al 9 febbraio 2026, la diciannovesima edizione di **Pitti Taste**, la manifestazione dedicata all’enogastronomia e al mondo del cibo. Un evento inedito nel suo sviluppo, che si colloca in un momento in cui il gusto, la tradizione e l’innovazione si ritrovano in un’unica esperienza. Con un calendario preciso, orario di apertura dalle 14.30 per i visitatori, l’edizione 2026 si presenta con una quantità significativa di partecipanti: oltre 750 aziende sono state selezionate per presentare il proprio lavoro, e 100 nuove imprese sono state inserite per la prima volta in questa prestigiosa mostra.🔗 Leggi su Ameve.eu

