Pitti Taste 2026

La diciannovesima edizione di Pitti Taste, il salone dedicato alle novità del food contemporaneo, si terrà dal 7 al 9 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. L’evento porta in città i produttori più interessanti e le tendenze più innovative del settore, attirando esperti e appassionati da tutta Italia. In questi tre giorni, si potrà scoprire un mondo di gusti diversi e nuove modalità di approccio al cibo.

TASTE. In viaggio con le diversità del gusto, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea, si svolgerà per la sua diciannovesima edizione dal 7 al 9 febbraio 2026, alla Fortezza da Basso di Firenze. Protagoniste saranno oltre 750 aziende per una fotografia aggiornata. Con Pitti Taste alla Fattoria di Maiano Sabato 7 febbraio, la Fattoria di Maiano ospita un evento speciale legato a Pitti Taste, la manifestazione dedicata al cibo che si svolge a Firenze. Taste 2026: un viaggio tra i sapori La Fortezza da Basso di Firenze si prepara ad accogliere la 19ª edizione di TASTE, il salone dedicato ai prodotti enogastronomici di alta qualità. Taste 2026, il salone di Pitti dedicato all'eccellenza enogastronomica Dal 7 al 9 febbraio Firenze diventa la capitale italiana del mangiare e del bere bene. Tema scelto per il 2026 è Cibo vero – TRUE FOOD, a sottolineare l'autenticità e la concretezza di materie prime. Dal 7 al 9 febbraio, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la 19ª edizione di TASTE, il salone dedicato all'eccellenza enogastronomica di Pitti Immagine. Dal 7 al 9 febbraio Baladin sarà a Pitti Taste a Firenze Botanic analcolica, birre Baladin, e Extra Bibite. Il gusto artigianale si incontra qui. TRUE FOOD, ritorno al GUSTO Con TASTE 2026 Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'agenda enogastronomica internazionale.

