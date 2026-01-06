Da mangiarsi le unghie al ‘ghosting’ perché lo facciamo? E’ sopravvivenza

Il comportamento di rosicchiarsi le unghie o tormentarsi le pellicine, spesso associato a stress o ansia, rappresenta una risposta automatica e diffusa nella vita quotidiana. Questi gesti, talvolta considerati semplici tic, possono riflettere bisogni di autoconforto o di gestione delle emozioni, evidenziando come il nostro corpo reagisca spesso in modo istintivo di fronte a situazioni di tensione o incertezza.

(Adnkronos) – Basta guardarsi intorno – camminando per strada, o sostando per un po' in una stanza affollata – e salterà sicuramente all'occhio qualcuno intento a rosicchiarsi le unghie, qualche altro a tormentarsi nervosamente le pellicine. Sono piccole manie a cui spesso non si riesce a resistere, quasi sfuggissero al controllo. Porvi fine è spesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Il ghosting intrappola chi lo subisce in un dolore prolungato, ecco perché sparire fa più male che un rifiuto”: il nuovo studio

Leggi anche: Perché l’IA rischia di mangiarsi il web

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Unghie che si spezzano? Prova a mangiare questi cibi - Le cause possono essere molteplici e possono andare dalla carenza di minerali e vitamine, a problemi ... donnamoderna.com

Jamie's Nail. Adam Griffith · Freefall. Sai come affrontare una cliente onicofagica L’onicofagia è il termine tecnico usato per descrivere l’abitudine di mangiarsi le unghie, e a volte anche le pellicine intorno all’unghia. Oltre ad essere una pratica che rovina e - facebook.com facebook