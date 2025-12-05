Franzoni | Una prova da mangiarsi le mani Oggi volevo il podio

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella vissuta stasera dalla Coppa del Mondo di sci alpino maschile è stata certamente una serata altalenante in cui è stato davvero difficile gareggiare. La decisione finale degli organizzatori rispecchia la condizione appena espressa con la scelta di cancellare il SuperG   di  Beaver Creek dopo la discesa di trentuno atleti. Doveroso ricordare che per considerare una gara valida è necessario che trenta atleti prendano il via. Vincent Kriechmayr sigla il miglior tempo e porta a casa la vittoria con il tempo di 1:06.77. Alle sue spalle  si piazza il norvegese Fredrik Moeller, secondo con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

franzoni una prova da mangiarsi le mani oggi volevo il podio

© Oasport.it - Franzoni: “Una prova da mangiarsi le mani. Oggi volevo il podio”

News recenti che potrebbero piacerti

franzoni prova mangiarsi maniFranzoni: “Una prova da mangiarsi le mani. Oggi volevo il podio” - Quella vissuta stasera dalla Coppa del Mondo di sci alpino maschile è stata certamente una serata altalenante in cui è stato davvero difficile gareggiare. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Franzoni Prova Mangiarsi Mani