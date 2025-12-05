Quella vissuta stasera dalla Coppa del Mondo di sci alpino maschile è stata certamente una serata altalenante in cui è stato davvero difficile gareggiare. La decisione finale degli organizzatori rispecchia la condizione appena espressa con la scelta di cancellare il SuperG di Beaver Creek dopo la discesa di trentuno atleti. Doveroso ricordare che per considerare una gara valida è necessario che trenta atleti prendano il via. Vincent Kriechmayr sigla il miglior tempo e porta a casa la vittoria con il tempo di 1:06.77. Alle sue spalle si piazza il norvegese Fredrik Moeller, secondo con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franzoni: “Una prova da mangiarsi le mani. Oggi volevo il podio”