Pisa la denuncia della Uilpa | Detenuto piantonato in ospedale riesce a evadere

Un detenuto nigeriano è evaso questa sera dall’ospedale civile di Pisa, dove era piantonato. La notizia arriva dalla Uilpa Polizia Penitenziaria, che denuncia come il detenuto sia riuscito a scappare nonostante fosse sotto sorveglianza. La polizia sta cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulla fuga.

Pisa, 6 febbraio 2026 – Secondo quanto reso noto da Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, un detenuto di origine nigeriana è evaso in serata dall'ospedale civile di Pisa, dov'era piantonato. Al momento non è nota la dinamica dell'evasione. Sono in corso le ricerche della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine. "Mentre il Governo vara pacchetti sicurezza, i detenuti già assicurati, si fa per dire, alla giustizia continuano a evadere con semplicità disarmante da un sistema carcerario che non risponde a nessuno degli obiettivi a esso demandati. Serve una svolta concreta e reale", commenta De Fazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

