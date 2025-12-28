Carcere Bellizzi la Uilpa denuncia sospetto caso di scabbia

La Uilpa ha segnalato un possibile caso di scabbia presso la Casa circondariale di Avellino Bellizzi. La notizia solleva preoccupazioni sulla gestione sanitaria e sulla tutela della salute dei detenuti. Si attendono ulteriori verifiche e interventi da parte delle autorità competenti per garantire condizioni di sicurezza adeguate all’interno della struttura.

Sospetto caso di scabbia sarebbe stato registrato nella Casa circondariale di Avellino Bellizzi. A darne notizia è Raffaele Troise, responsabile della segreteria GAU Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi. Si tratterebbe del primo episodio segnalato dopo poco più di un anno dall'ultimo caso analogo. La Uilpa Polizia Penitenziaria ha espresso serie preoccupazioni in merito a una possibile diffusione della malattia qualora il caso venisse confermato. Il carcere, viene sottolineato nella nota sindacale, è un contesto caratterizzato da spazi ristretti, nel quale il sovraffollamento incide in modo significativo, esponendo a rischi sanitari sia la popolazione detenuta sia il personale che vi opera quotidianamente.

