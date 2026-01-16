Approfitta dell' ora d' aria e della nebbia per evadere dal carcere di Montacuto | detenuto bloccato dopo aver scavalcato la recinzione

Durante l’ora d’aria e in condizioni di nebbia, un detenuto del carcere di Montacuto ha tentato di evadere scavalcando la recinzione. L’episodio si è verificato a Ancona, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza nelle strutture penitenziarie. La pronta reazione delle forze di sicurezza ha impedito il fuggitivo di raggiungere l’esterno, garantendo il controllo della situazione.

ANCONA - Ha tentato di evadere dal carcere di Ancona Montacuto approfittando dell'ora d'aria e della fitta nebbia. E' successo questa mattina poco prima delle 10. Si tratta di un detenuto di 26 anni, di origini Sri Lankesi, che ha provato a fuggire dalla Casa Circondariale scavalcando la rete di recinzione presso il campo sportivo. Il detenuto è stato immediatamente intercettato e bloccato dal personale della Polizia Penitenziaria. Il giovane è stato poi ricondotto in cella senza che si registrassero conseguenze per il personale in servizio né per gli altri detenuti. L'organizzazione sindacale USPP, a nome del Vice Segretario Regionale Marche Riccardo Casciato, esprime il proprio plauso e i più sentiti complimenti a tutto il personale della Polizia Penitenziaria per l'operato svolto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Firenze: detenuto tenta di evadere da Sollicciano con giubbotto catarifrangente. Bloccato dalla pattuglia di guardia Leggi anche: Approfitta del buio e tenta di introdursi in biblioteca scavalcando la recinzione: arrestato

