La partita tra Verona e Pisa finisce 0-0. I due club, ultimi in classifica, si dividono un punto che non cambia molto le sorti di entrambe le squadre. La sfida si è giocata al Bentegodi, ma le occasioni sono state poche e il risultato sembra più favorevole alla Fiorentina, che ha già ottenuto punti più importanti in questo turno. La lotta per la salvezza si fa sempre più difficile per entrambe.

VERONA – Si chiude 0-0 la sfida del Bentegodi tra Verona e Pisa, ultime in classifica a quota 15. Per entrambe, salvezza sempre più complicata. Questo pareggio permette alla Fiorentina di mantenere due punti di vantaggio sia sui nerazzurri sia sui veneti. Esordio per entrambi gli allenatori sulle rispettive panchine di Verona e Pisa. Nei gialloblù, il tecnico della primavera Sammarco è stato promosso dopo l’esonero di Zanetti, mentre negli ospiti debutta il 33enne Oscar Hiljemark, tre anni e mezzo da giocatore in Italia tra Palermo e Genoa, scelto al posto di Gilardino. Tanta confusione e altrettanti errori in avvio di gara, forse anche per la tensione di uno scontro che, al 6 di febbraio, è già fondamentale per la rincorsa salvezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa fermato a Verona: 0-0. Risultato buono per la Fiorentina. Pagelle

