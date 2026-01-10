Pisa pareggia a Udine | 2-2 Aggancia Fiorentina e Verona in classifica Pagelle

Il Pisa ottiene un pareggio 2-2 in trasferta contro l’Udinese, con un gol di Meister. La partita vede la squadra di Gilardino cercare la vittoria, ma alla fine l’Udinese può rammaricarsi per alcune occasioni mancate, tra cui un palo e un gol sfiorato a porta vuota. Il risultato permette al Pisa di agganciare Fiorentina e Verona in classifica, mantenendo un buon equilibrio in campionato.

Meister firma il pareggio (2-2) del Pisa a Udine. Gilardino prova a vincerla, ma alla fine è l'Udinese che può recriminare per aver colpito un palo e mancato un gol a porta vuota. In ogni caso, i nerazzurri conquistano il punto e affiancano di nuovo Fiorentina e Verona, dividendo con loro l'ultimo posto in classifica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa pareggia a Udine: 2-2. Aggancia Fiorentina e Verona in classifica. Pagelle Leggi anche: Calcio, risultati e classifica Serie A: Viola aggancia il Pisa Leggi anche: Pisa pareggia a Marassi col Genoa: 1-1. Grazie al gol di Leris. Pagelle La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I precedenti di Udinese-Pisa; Tutte le notizie sul calcio in; Pisa, l’ultima volta a Udine nel segno di Ferrante; Udinese-Pisa, altro esame a Udine: bianconeri decimi, nerazzurri ultimi. Andata da riscattare. Calcio, Udinese-Pisa 2-2: Meister firma il pari al Friuli - 2 una partita ricca di colpi di scena al Bluenergy Stadium, con Udinese e Pisa che si dividono la posta ... sport.tiscali.it

Pari spettacolare a Udine, Pisa rimonta due volte e strappa il 2-2 - Il Bluenergy Stadium assiste a una partita ricca di emozioni e ribaltoni, che non ha un vincitore: il Pisa ferma l'Udinese sul 2- laprovinciacr.it

Udinese-Pisa 2-2: spettacolo alla Dacia Arena tra gioielli e occasioni sprecate - Due gol per parte in una partita piena di emozioni: dall’incrocio di Tramoni al rigore trasformato da Davis, fino alle chance mancate nel finale. sport.quotidiano.net

#UdinesePisa 2-2 67' | Pareggia il Pisa con Meister #ForzaUdinese #AlèUdin x.com

Pisa pareggia a Marassi col Genoa: 1-1. Grazie al gol di Leris. Pagelle https://www.firenzepost.it/2026/01/03/pisa-pareggia-a-marassi-col-genoa-1-1-grazie-al-gol-di-leris-pagelle/ Cronaca, Sport, De Rossi, Genoa, Gilardino, leris, Marassi, Pisa calcio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.