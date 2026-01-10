Risultati serie A Pisa aggancia Verona e Fiorentina in coda

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, Pisa si trova in una posizione di classifica che lo avvicina a Verona e Fiorentina. I risultati di questa giornata, tra cui Udinese-Pisa 2-2 e Como-Bologna 1-1, confermano un campionato molto equilibrato. La classifica si mantiene aperta, con squadre che continuano a lottare per migliorare la propria posizione in vista delle prossime partite.

Roma, 10 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2 Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese. Classifica: Inter 42, Milan 39, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 34, Atalanta 28, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina, Verona, Pisa 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

