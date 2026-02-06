Pirelli rifiuta proposta cinese per Cyber Tyre sceglie invece spin-off separato

Pirelli dice no alla proposta cinese di creare uno spin-off per Cyber Tyre. La società ha deciso di mantenere il controllo sul progetto, rifiutando di dividere il business. Ora punta a proteggere il suo modello integrato, senza cedere alle richieste esterne.

**Pirelli respinge la proposta del gruppo cinese per lo spin-off Cyber Tyre, preferendo proteggere il modello integrato di business.** Nel cuore della crisi del settore pneumatici, Pirelli ha deciso, in una mossa strategica decisiva, di respingere la proposta avanzata dal gruppo cinese per creare un spin-off dedicato alla tecnologia, denominato Cyber Tyre. La decisione è stata presa durante l’assemblea del Consiglio di Amministrazione, dove il CDA (Consiglio di Amministrazione) del gruppo, a maggioranza, ha espresso un netto divieto alla separazione del business tecnologico, considerando l’operazione come «un minaccia irreversibile al modello integrato di business».🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pirelli Cina

Pirelli celebra un prestigioso traguardo con il suo Cyber Tyre, che riceve tre nuovi riconoscimenti internazionali, consolidando la sua posizione come innovazione leader nel settore.

Ultime notizie su Pirelli Cina

