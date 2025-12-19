A Pirelli Cyber Tyre tre nuovi premi internazionali per innovazioni sicurezza
Pirelli celebra un prestigioso traguardo con il suo Cyber Tyre, che riceve tre nuovi riconoscimenti internazionali, consolidando la sua posizione come innovazione leader nel settore. Dopo aver conquistato il premio negli USA come tecnologia più innovativa, la tecnologia di Pirelli continua a ricevere attestazioni di eccellenza a livello globale. Un successo che sottolinea l’impegno dell’azienda verso soluzioni sempre più avanzate e sicure.
(Adnkronos) – Dopo il premio raccolto a novembre negli USA come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), Cyber Tyre ha ricevuto – comunica Pirelli – altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il primo in Francia, all'ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria “Sicurezza”. Il secondo da Autobest, giuria indipendente del settore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
