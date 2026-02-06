Piove dentro al PalaRossini | Sembrava che qualcuno avesse aperto i rubinetti Siamo senza palestra

Mercoledì mattina il PalaRossini si è riempito d’acqua. Una perdita dal soffitto ha fatto allagare la palestra, costringendo gli allenamenti a fermarsi. Moreno Buontempi, il direttore tecnico dell’Asd Accademia Dorica di Taekwondo, ha descritto la scena come se qualcuno avesse aperto i rubinetti. La palestra, punto di ritrovo da anni per gli atleti, si trova ora in difficoltà, senza poter continuare le sessioni come di consueto.

"Sembrava che qualcuno avesse aperto dei rubinetti dal soffitto". Ecco come il direttore tecnico dall’Asd Accademia Dorica di Taekwondo, Moreno Buontempi, descrive la situazione che si è venuta a creare mercoledì mattina all’interno della palestra del PalaRossini, da anni sede degli allenamenti. Le conseguenze di quella cascata d’acqua sono serie: "Abbiamo tolto tutto il nostro materiale da quella palestra che adesso è inagibile spiega Buontempi e serviranno sicuramente perizie tecniche ed eventuali interventi per ripristinarla. In questa stagione agonistica noi non crediamo di poter rientrare lì dentro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ancona, la palestra di taekwondo al PalaRossini si allaga sotto le continue piogge degli ultimi giorni.

