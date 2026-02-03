Esci che dentro piove | al Teatro Jolly il nuovo spettacolo di Nanfa e Maria Ponte

Al Teatro Jolly di Palermo va in scena, dal 6 febbraio all’1 marzo, il nuovo spettacolo di Giovanni Nanfa e Ernesto Maria Ponte. Due attori molto conosciuti e amati dal pubblico siciliano, pronti a portare in scena una commedia che promette di divertire e coinvolgere gli spettatori. La scena si prepara a ospitare una nuova produzione che si preannuncia tra le più interessanti di questa stagione teatrale.

Al Teatro Jolly di Palermo, dal 6 febbraio all'1 marzo, va in scena la nuova scommessa teatrale di Giovanni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte, due attori tanto cari al pubblico siciliano. Dice il cavaliere Lo Curto (Nanfa) al ragioniere Russo (Ponte): "Mah! Viri, p'un tubu ca si rumpi, quanti cosi ca.

