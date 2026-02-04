Piove acqua dal soffitto si allaga la palestra del taekwondo al PalaRossini VIDEO

A Ancona, la palestra di taekwondo al PalaRossini si allaga sotto le continue piogge degli ultimi giorni. L’acqua entra dal soffitto, il pavimento di legno si è in parte sgretolato e anche i corridoi sono pieni d’acqua. La situazione è critica e i frequentatori sono costretti a interrompere le lezioni finché non si risolve il problema.

All'interno della struttura sono presenti lungo i corridoi una quantità importante di secchi per contenere l'acqua che penetra Sul tema interviene il consigliere del Partito Democratico Giacomo Petrelli, il quale tempo fa aveva segnalato alla Giunta le pessime condizioni in cui versa il palazzetto: «A novembre del 2025 avevo presentato all'assessore agli Impianti sportivi (Daniele Berardinelli, ndr) un'interrogazione scritta per segnalare il grave stato di degrado in cui stava versando il PalaRossini: tra la presenza di escrementi di topo, la mancanza di manutenzioni e carenze varie».

