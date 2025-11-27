Torna l’atmosfera incantata tra luci colori tradizioni natalizie e tante attività con la Fiera dell’Immacolata a Pioppo

I tre giorni saranno ricchi di appuntamenti pensati per creare un’atmosfera natalizia calda e coinvolgente L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Torna l’atmosfera incantata tra luci, colori, tradizioni natalizie e tante attività con la Fiera dell’Immacolata a Pioppo

Approfondisci con queste news

La Città di Novara si accende con la magica atmosfera del Natale Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Novara torna ad essere la Città del Natale con luci ed animazioni che donano colore e ci avvolgono con una frizzante aria di festa. Inaugurazione sabato 6 dice - facebook.com Vai su Facebook

Torna la Camminata Incantata: Natura e Solidarietà in Memoria di Alfonso Versari - Torna la Camminata Incantata, una giornata all’insegna della natura e della solidarietà quella in programma domenica 6 aprile, pensata per ricordare chi non c’è più e anche per dare una speranza a chi ... Scrive lanazione.it

Torna la "Camminata Incantata" per l’Ail in ricordo di Alfonso - Torna la Camminata Incantata una giornata all’insegna della natura e della solidarietà quella in programma domenica 6 aprile, pensata per... Da lanazione.it