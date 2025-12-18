Gusto Dicembre 2025 | La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità celebra l’identità del nostro Paese

Il Gusto di Dicembre 2025 celebra la cucina italiana, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità. Questo prestigioso riconoscimento va oltre le ricette, rappresentando un patrimonio culturale fatto di tradizioni, biodiversità, pratiche sostenibili e saperi tramandati nel tempo. È un tributo alla nostra identità, un simbolo di un modello culturale unico che unisce comunità e generazioni, conservando e valorizzando un patrimonio inestimabile.

© Panorama.it - Gusto Dicembre 2025: La cucina italiana Patrimonio dell'Umanità celebra l'identità del nostro Paese Il riconoscimento ottenuto non celebra solo un'eccellenza, ma racconta una intera civiltà: non si tratta di un premio alle singole ricette, ma del riconoscimento di un modello culturale unico, fatto di pratiche quotidiane, saperi agricoli, biodiversità, sostenibilità e trasmissione intergenerazionale. Un'Italia che si è costruita nel tempo, attorno alla terra e alla tavola, trasformando la cucina in un linguaggio identitario capace di unire territori, comunità e generazioni. Gusto entra nel cuore di questo racconto attraverso la voce e l'analisi di Gioacchino Bonsignore, che ripercorre il lungo cammino della cucina italiana: dalle sue radici regionali e familiari fino al valore unificante che oggi rappresenta nel mondo.

