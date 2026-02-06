Pioggia di fine anno porta a buche e danni su strade ravennati | La città è in stato di emergenza stradale

Una notte di pioggia intensa ha trasformato le vie di Ravenna in un campo minato di buche e danni. Le strade sono piene di voragini e crepe, e il Comune si trova a dover gestire un vero e proprio stato di emergenza. I cittadini segnalano voragini profonde e problemi di sicurezza, mentre le squadre di manutenzione lavorano senza sosta per riparare i danni causati dal maltempo. La situazione resta critica e richiede interventi rapidi per evitare altri incidenti.

**Lead dell’articolo** È una notte di martedì, 6 febbraio 2026, e le strade di Ravenna sono in stato di emergenza. La città, già da tempo debole sul fronte dell’infrastruttura stradale, si è vista improvvisamente investita da un’ondata di danni causati da una piovosa notte di fine anno. Le buche, le tracce di pneumatici forati, il rumore di gomme che si rompono e il silenzio del traffico interrotto: tutto questo è successo in pieno centro, nella zona della via Chiavica Romea, dove l’incidente ha coinvolto almeno due persone. Ma non soltanto in quella strada. La paura del lettore, inviato a Redazione, è ormai diventata un’esperienza comune in ogni quartiere della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ravenna Strade Buche dopo la pioggia: "Strade sfasciate e gomme distrutte in tutta Ravenna" Mercoledì sera un automobilista di Ravenna ha avuto un incidente a causa delle buche presenti sulla strada. Maltempo, in corso Cdm su stato di emergenza. Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni» Il Consiglio dei ministri si prepara a dichiarare lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite da intensi eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ravenna Strade Argomenti discussi: Weekend di tregua fra sole e nubi. Ancora neve in quota (ma il freddo vero latita); È inverno ma sembra autunno. Pioggia record. E temperature miti; Pioggia di Record ai Regionali Master; REGIONE: CON LE GIUNTE DI FINE ANNO FONDI A PIOGGIA A PRO LOCO, 4 MILIONI PER GLI ASILI NIDO. Meteo fine settimana: ancora tanta pioggia nei prossimi giorni (fino a 200 L/m2). Ecco quando tornerà il solePensate, entro domenica sera, sulla Calabria occidentale cadranno oltre 250 mm di pioggia, il quantitativo che, normalmente, registriamo su questa zona in oltre 2 mesi. E la prossima settimana non si ... affaritaliani.it È inverno ma sembra autunno. Pioggia record. E temperature mitiIn un mese è piovuto un terzo del totale. Allerta gialla in tutta la regione per rischio frane e smottamenti ... msn.com Quota neve in calo, pioggia e minime in lieve flessione. Le previsioni di Meteo Aquilano per il fine settimana facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.