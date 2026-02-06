Buche dopo la pioggia | Strade sfasciate e gomme distrutte in tutta Ravenna

Mercoledì sera un automobilista di Ravenna ha avuto un incidente a causa delle buche presenti sulla strada. La pioggia degli ultimi giorni ha peggiorato le condizioni delle strade, creando voragini che hanno distrutto le gomme e messo in pericolo chi si trovava a passare. Il lettore che ci ha segnalato l’accaduto chiede interventi immediati per sistemare le strade e prevenire altri incidenti.

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore, vittima di un incidente in città mercoledì sera. "Queste sono le strade sfasciate di Ravenna. Buchi in ogni strada, gomme forate, ovunque. Questo è quello che è successo a me ed altri, in via Chiavica Romea, andando dall'hotel Mattei verso il.

