Maltempo a Roma esondato l'Aniene auto rovesciate alberi crollati e strade allagate

A causa del maltempo a Roma, il fiume Aniene è esondato, causando allagamenti in diverse zone, tra cui il Municipio IV. Si registrano anche alberi caduti sulla Cassia e auto rovesciate. La situazione ha provocato significativi disagi alla viabilità e alla circolazione, rendendo necessario l'intervento delle autorità per gestire le emergenze e limitare i rischi.

Grossi disagi per il maltempo a Roma: esondato l'Aniene, allagamenti al Municipio IV, alberi crollati sulla Cassia. Famiglia salvata a Ponte Mammolo. Oltre 150 interventi di vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo a Roma per l’Epifania, strade allagate e alberi caduti: allerta arancione in città Leggi anche: Maltempo Roma: Aniene esondato all’altezza di Ponte Mammolo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino; Maltempo e Tevere in piena a Roma, esondato il fiume Aniene e allerta della Protezione civile; Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene; Il Tevere supera i 7 metri di piena, esondato il fiume Aniene vicino Roma. E' allerta arancione il 6 gennaio. Maltempo a Roma, esondato l’Aniene, auto rovesciate, alberi crollati e strade allagate - Grossi disagi per il maltempo a Roma: esondato l'Aniene, allagamenti al Municipio IV, alberi crollati sulla Cassia ... fanpage.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

Maltempo, Protezione civile Roma: Aniene esondato all'altezza di Ponte Mammolo - " L'Aniene è esondato questa mattina presto e l'acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell'alveo del fiume. affaritaliani.it

#Maltempo A Roma esonda il fiume #Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: completamente allagato il quartiere del IV municipio e Colli Aniene. Livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. - facebook.com facebook

#Maltempo A Roma esonda il fiume #Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: completamente allagato il quartiere del IV municipio e Colli Aniene. Livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.