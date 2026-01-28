Pioggia e vento sulla Tuscia è allerta meteo | scuole chiuse case allagate e alberi sulle strade

La pioggia e il vento non si fermano sulla Tuscia, che si prepara ad affrontare le prime conseguenze del maltempo. Molte scuole sono state chiuse, alcune case sono allagate e gli alberi caduti bloccano le strade. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

Vigili del fuoco al lavoro su tutto il territorio della provincia di Viterbo dalla notte: la situazione e le previsioni per le prossime ore La Tuscia affronta le prime conseguenze del maltempo di questa giornata, tra allagamenti, alberi caduti e scuole chiuse perché rimaste senza corrente. I vigili del fuoco sono in azione dalla notte su tutto il territorio provinciale: intorno alle 10,30 ancora una dozzina gli interventi da gestire, principalmente tra alberi caduti sulle strade e danni d'acqua da infiltrazioni nelle abitazioni. Per oggi, mercoledì 28 gennaio, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica, idraulica e vento sulla provincia di Viterbo: dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Tuscia Maltempo

Un’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

La regione Lazio, in particolare Roma, è interessata da un’allerta meteo arancione con temporali e vento forte previsto tra oggi e domani.

Ultime notizie su Tuscia Maltempo

