Piogge e allerta gialla | Reno e Samoggia sopra i livelli consueti ma situazione sotto controllo

Le piogge intense di queste ore hanno fatto salire i livelli dei fiumi Reno e Samoggia sopra la soglia normale. Le allerte gialle restano attive, ma al momento la situazione è sotto controllo. Le precipitazioni continuano a cadere, anche se non si registrano emergenze particolari. Le autorità monitorano costantemente la situazione, pronti ad intervenire se dovesse peggiorare.

Le giornate di maltempo stanno interessando l'Emilia-Romagna, con precipitazioni diffuse e cieli molto nuvolosi. L'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica è valida dalla mezzanotte del 6 febbraio alla mezzanotte del 7 febbraio. Al momento la situazione dei corsi d'acqua rimane.

La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’allerta gialla per piogge e allagamenti.

