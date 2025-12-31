I Candelai compiono 30 anni | tre serate per celebrare lo storico locale

Il 5 gennaio I Candelai festeggiano 30 anni di attività culturale nel centro storico di Palermo. Da tre decenni, questo locale di via dei Candelai 65 rappresenta un punto di riferimento per la scena artistica e musicale della città, con un ruolo importante nel panorama culturale locale. Un traguardo che testimonia la continuità e l’impegno nel promuovere eventi e proposte culturali di qualità.

