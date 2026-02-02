Uno show antologico per celebrare i 70 anni | a teatro Giobbe Covatta

Da brindisireport.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita: Giobbe Covatta torna sul palco di Ostuni per celebrare i suoi 70 anni con uno spettacolo antologico. L’artista napoletano, noto per il suo stile diretto e irriverente, porterà in scena una serata speciale al teatro Palazzo Roma il 6 febbraio alle 21:00. La serata promette di essere un mix di comicità e ricordi, con il pubblico pronto a ridere e riflettere insieme.

OSTUNI - L'irriverente comico napoletano Giobbe Covatta approda al teatro palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio, alle ore 21:00, con "70. Riassunto delle puntate precedenti", uno spettacolo che celebra il suo settantesimo compleanno e quarant'anni di straordinaria carriera artistica. Lo show si presenta come una gustosa "abbuffata" dei suoi monologhi più celebri, una selezione accurata che ripercorre i temi cardine della sua produzione artistica. Come in un menu degustazione, lo spettacolo propone una serie di "piatti" preparati dallo "chef" Covatta nel suo personalissimo laboratorio creativo forgiato nel Sud Italia, ma con uno sguardo sempre rivolto al Sud del mondo.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Giobbe Covatta

Giobbe Covatta 70. Teatro e solidarietà

A Valdelsa, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità di intrattenimento, tra feste in piazza, dj set e spettacoli teatrali.

Firenze, Giobbe Covatta in scena con '70. Riassunto delle puntate precedenti'

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giobbe Covatta

Argomenti discussi: Piccola Antologia Semiseria Della Morte Allo Spazio Rossellini; Il trailer di questo nuovo film horror vi rovinerà tutto il weekend; 5 anime incredibili degli anni Ottanta che in pochi ricordano; Joe Keery, da Stranger Things a Blood Covenant l'horror con Maika Monroe.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.