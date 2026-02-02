Uno show antologico per celebrare i 70 anni | a teatro Giobbe Covatta

L’attesa è finita: Giobbe Covatta torna sul palco di Ostuni per celebrare i suoi 70 anni con uno spettacolo antologico. L’artista napoletano, noto per il suo stile diretto e irriverente, porterà in scena una serata speciale al teatro Palazzo Roma il 6 febbraio alle 21:00. La serata promette di essere un mix di comicità e ricordi, con il pubblico pronto a ridere e riflettere insieme.

OSTUNI - L'irriverente comico napoletano Giobbe Covatta approda al teatro palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio, alle ore 21:00, con "70. Riassunto delle puntate precedenti", uno spettacolo che celebra il suo settantesimo compleanno e quarant'anni di straordinaria carriera artistica. Lo show si presenta come una gustosa "abbuffata" dei suoi monologhi più celebri, una selezione accurata che ripercorre i temi cardine della sua produzione artistica. Come in un menu degustazione, lo spettacolo propone una serie di "piatti" preparati dallo "chef" Covatta nel suo personalissimo laboratorio creativo forgiato nel Sud Italia, ma con uno sguardo sempre rivolto al Sud del mondo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Giobbe Covatta Giobbe Covatta 70. Teatro e solidarietà A Valdelsa, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità di intrattenimento, tra feste in piazza, dj set e spettacoli teatrali. Firenze, Giobbe Covatta in scena con '70. Riassunto delle puntate precedenti' La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giobbe Covatta Argomenti discussi: Piccola Antologia Semiseria Della Morte Allo Spazio Rossellini; Il trailer di questo nuovo film horror vi rovinerà tutto il weekend; 5 anime incredibili degli anni Ottanta che in pochi ricordano; Joe Keery, da Stranger Things a Blood Covenant l'horror con Maika Monroe. 70 anni, 40 di carriera e nessuna voglia di smettere. Giobbe Covatta torna in scena con "70 - Riassunto delle puntate precedenti", e l'occasione è speciale: una festa di compleanno allargata a tutto il pubblico. Il comico napoletano ci serve un menù ricchiss - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.