Australia | rafforzate misure di sicurezza nelle cerimonie per l' Hanukkah in varie città del mondo

Dopo l’attacco di Sydney, le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza durante le celebrazioni di Hanukkah in diverse città globali, tra cui Berlino, Londra e New York, per garantire la protezione dei partecipanti e preservare lo spirito della festività.

Dopo il terribile attacco di Sydney, sono state rafforzate le misure di sicurezza per le cerimonie di Hanukkah in diverse città del mondo, tra le quali Berlino, Londra e New York. La polizia della capitale tedesca ha reso noto, tramite la dichiarazione di un suo portavoce su X, che "da tempo abbiamo preparato un piano complessivo di sicurezza per la cerimonia di questa sera alla Porta di Brandeburgo, e alla luce degli eventi di Sydney, rafforzeremo le nostre misure e manterremo una forte presenza della polizia". Il sindaco uscente di New York, Eric Adams, sempre su X ha assicurato una protezione rafforzata per le cerimonie e le sinagoghe newyorkesi. Iltempo.it

