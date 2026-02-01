Questa mattina a Niscemi le scuole sono tornate ad aprire, dopo la frana che aveva messo fuori uso due edifici il 25 gennaio. Gli studenti delle elementari e dell'infanzia sono rientrati in classe, ma con misure di sicurezza più stringenti. Le autorità hanno lavorato tutta la notte per rafforzare le strutture e garantire l'accesso in sicurezza ai bambini. Nessuna sorpresa, quindi, ma una ripresa che arriva con qualche precauzione in più rispetto al passato.

Lunedì mattina, dopo la frana del 25 gennaio che ha reso inagibili due plessi scolastici nel centro di Niscemi, gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia tornano in classe. Il ritorno in aula è stato reso possibile grazie a un’operazione di riorganizzazione coordinata dal Centro di coordinamento soccorsi istituito presso la sede della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta. Il vicario del prefetto ha reso noto che, sotto il controllo dell’amministrazione provinciale, sono state avviate tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza e la regolare funzionalità delle scuole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo l’evento franoso, le scuole di Niscemi riaprono con misure di sicurezza rafforzate.

Approfondimenti su Niscemi Scuole

Ultime notizie su Niscemi Scuole

Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franando; La frana di Niscemi prosegue, nuovi cedimenti nella zona rossa: il video del prima e dopo; La frana non si ferma a Niscemi, Ciciliano dopo il sorvolo: Situazione critica.

