Pinacoteca a Palazzo Oir | Pronta forse nel 2028
Prende forma il nuovo polo culturale cittadino negli spazi di Paolazzo Oir. Stimolato dall’introduzione della presidente Ombretta Sternini, ne ha parlato al Rotary Club Cesena il professor Angelo Mazza, responsabile della progettazione. Illustre storico dell’arte e già direttore della Galleria nazionale di Modena ha tracciato le linee portanti del grande progetto museale. Un impegno da 4,4 milioni di euro che tenta, questa volta in maniera importante e presumibilmente definitiva, di dare sistemazione al patrimonio artistico di Cesena. C’erano stati già in passato tentativi in questa direzione, tant’è che ne è testimonianza la sistemazione attuale presso il San Biagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuova guida del Museo Civico Pinacoteca Crociani Montepulciano, Palazzo Neri Orselli Comune di Montepulciano e Fondazione Musei Senesi presentano la guida curata da Roberto Longi: oltre 140 pagine con testi, foto e approfondimenti per scoprire l - facebook.com Vai su Facebook
Pinacoteca a Palazzo Oir: "Pronta forse nel 2028" - Il professor Angelo Mazza ha illustrato il progetto al Rotary Club Cesena, prefigurando un allungamento dei tempi previsti per la realizzazione. msn.com scrive
Si sblocca l’intervento : "Pinacoteca a Palazzo Oir, i lavori partono in estate" - L’annuncio dell’assessore Castorri: "A febbraio si approva il progetto esecutivo, sarà poi la volta dell’appalto e del cantiere in un unico stralcio. Riporta ilrestodelcarlino.it
Pinacoteca di Brera, l'impegno del ministro Sangiuliano per la nuova sede - Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha effettuato quest'oggi, 31 ottobre, un nuovo sopralluogo a Palazzo Citterio a Milano, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione per l'apertura ... Lo riporta ilgiornale.it