Pinacoteca a Palazzo Oir | Pronta forse nel 2028

Prende forma il nuovo polo culturale cittadino negli spazi di Paolazzo Oir. Stimolato dall’introduzione della presidente Ombretta Sternini, ne ha parlato al Rotary Club Cesena il professor Angelo Mazza, responsabile della progettazione. Illustre storico dell’arte e già direttore della Galleria nazionale di Modena ha tracciato le linee portanti del grande progetto museale. Un impegno da 4,4 milioni di euro che tenta, questa volta in maniera importante e presumibilmente definitiva, di dare sistemazione al patrimonio artistico di Cesena. C’erano stati già in passato tentativi in questa direzione, tant’è che ne è testimonianza la sistemazione attuale presso il San Biagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

