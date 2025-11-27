L’amministrazione comunale di Monreale celebra un traguardo eccezionale e porge i suoi più sinceri auguri a Pietro Ruffino che ieri circondato dai suoi familiari e amici ha festeggiato nella sua casa di Grisì i “primi” cento anni e spento le candeline. Il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Festa grande a Grisì, 100 candeline per Pietro Ruffino: "Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia"