Festa grande a Grisì 100 candeline per Pietro Ruffino | Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

L’amministrazione comunale di Monreale celebra un traguardo eccezionale e porge i suoi più sinceri auguri a Pietro Ruffino che ieri circondato dai suoi familiari e amici ha festeggiato nella sua casa di Grisì i “primi” cento anni e spento le candeline. Il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

