Montemiletto 102 candeline per il carabiniere in congedo Pietro Sordillo

A Montemiletto, Pietro Sordillo ha festeggiato 102 anni. Il carabiniere in congedo ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo. Una giornata di festa e rispetto per un uomo che ha attraversato un secolo di storia.

Il carabiniere in congedo Pietro Sordillo ha compiuto 102 anni, ricevendo per l'occasione un segno di stima da parte del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo. A nome dell'Istituzione gli sono stati inviati una lettera di auguri e una lucerna.

