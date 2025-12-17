Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina

Pierfrancesco Favino sarà al centro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L'attore italiano, noto per la sua versatilità e talento, rappresenterà un momento di grande prestigio e simbolismo per l'evento internazionale.

AGI - Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Considerato tra i volti più autorevoli e rappresentativi del panorama cinematografico italiano e internazionale, avrà un ruolo centrale all'interno della Cerimonia. La sua performance sarà un omaggio all' Armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna attraverso l'interpretazione di un testo di grande forza evocativa. L'esibizione sarà accompagnata da partiture originali eseguite dal violinista Giovanni Zanon, dando vita a un dialogo concepito per offrire al pubblico un'esperienza profondamente immersiva. 🔗 Leggi su Agi.it

