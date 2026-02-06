Piccoli cronisti per educare alla salute

Nei quartieri di molte città italiane, i bambini diventano piccoli cronisti per sensibilizzare sulla salute. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani nel promuovere stili di vita corretti e a far capire loro l’importanza di prendersi cura di sé fin da piccoli. È un modo per educarli alla prevenzione e per rafforzare il legame tra scuola, famiglia e comunità.

Un'opportunità per confermare la propria missione sociale di presidio di salute e benessere sul territorio a fianco dei cittadini di qualsiasi età. E' questo in sintesi il significato alla base del progetto "Cronisti in classe", edizione 2025-2026, per Farmacie Comunali Pisa S.p.A, tra i sostenitori della nuova edizione in arrivo. "Coinvolgere i ragazzi come "cronisti" significa renderli protagonisti, stimolandoli a riflettere sul ruolo delle farmacie e dei farmacisti nella comunità in un'ottica di prevenzione ed educazione alla salute ", spiega Raffaele Magaldi (nella foto), amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa S.

