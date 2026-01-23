CNDDU | dalla scuola un sì all’aumento di 5 euro sulle sigarette per educare alla salute e alla responsabilità

Il CNDDU ha annunciato il suo supporto alla proposta di legge popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo delle sigarette e dei prodotti alla nicotina, come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. L'iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi per la salute legati al consumo di nicotina, sostenendo un approccio educativo e responsabile.

Una scelta che si inserisce in una più ampia riflessione sull’educazione alla responsabilità e sulla tutela dei diritti fondamentali all’interno della scuola. L’iniziativa è sostenuta da AIOM, Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM, con l’obiettivo di raccogliere 50.000 firme. Al centro, una questione che riguarda la salute pubblica, ma anche la coerenza educativa di un sistema che si fonda sulla cittadinanza attiva. Il fumo, secondo le stime, provoca ogni anno in Italia 93.000 decessi ed è la principale causa oncologica evitabile. I costi collegati, tra spese sanitarie e impatto sociale, superano i 26 miliardi di euro.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sigarette più care da oggi: un aumento che pesa sul portafoglio, ma fa bene anche alla saluteDa oggi, il prezzo delle sigarette aumenta a causa delle nuove normative introdotte dall’ultima manovra economica.

Dalla “famiglia nel bosco” all’homeschooling: chi dice no alla scuola e sceglie di educare i figli a casa (e quanto può costare)L’educazione domiciliare, scelta da alcune famiglie come alternativa alla scuola tradizionale, sta suscitando attenzione e dibattito in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: SCUOLA E VIOLENZA GIOVANILE: IL CNDDU AVVERTE SERVONO INVESTIMENTI E PREVENZIONE; Legalità a scuola: i docenti di Diritto A046 come presidio educativo contro la violenza. La proposta del CNDDU; Legalità a scuola, Pesavento (CNDDU): I docenti di Diritto come presidio educativo contro la violenza; Scuola e autovalutazione, l’allarme dei docenti del CNDDU: Il RAV non diventi una vetrina discriminatoria.

Assistenza igienico-personale degli alunni con disabilità: inclusione scolastica a rischio Cnddu, appello al ministroIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama con forza l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla questione dell’assistenza igienico-personale agli ... noinotizie.it

Legalità a scuola: i docenti di Diritto A046 come presidio educativo contro la violenza. La proposta del CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per l’approccio con cui si sta tornando a parlare di sicurezza nelle scuole, anche alla luce dei fatt ... orizzontescuola.it

Emergenza violenza a scuola, CNDDU: un morto a La Spezia, ferimento a Sora facebook