Cerveteri al Granarone un incontro per educare i più piccoli alla tutela del patrimonio

Il 13 dicembre, nel palazzo del Granarone a Cerveteri, l’associazione Koinèt ha promosso un incontro dedicato a famiglie e bambini, focalizzato sull’importanza della tutela del patrimonio artistico. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della conservazione dei beni culturali, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso di educazione e consapevolezza.

Cerveteri, 15 dicembre 2025 – Nel prestigioso palazzo del Granarone a Cerveteri, il giorno 13 dicembre, l’associazione Koinèt ha organizzato un incontro con famiglie e bambini sul tema della tutela del patrimonio artistico. La relatrice, la Dott.ssa Teresa Ceccacci, direttore scientifico del Museo Fragellae di Ceprano, ha intrattenuto i presenti con la presentazione del suo libro-fumetto “Terryfox ed il Cratere di Eufronio”. Il libro narra proprio della vicenda del famoso vaso modellato dal ceramista Euxitheos e dipinto dal ceramografo Eufronio, raffigurante l’ episodio omerico della morte di Sarpedonte durante la guerra di Troia. Cdn.ilfaroonline.it Cerveteri, convocato il Consiglio comunale: seduta il 16 dicembre a Palazzo del Granarone - facebook.com facebook