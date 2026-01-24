Colpisce la madre più volte con la pistola sparachiodi poi chiama il 112 e chiede aiuto

Un uomo ha aggredito la madre, colpendola ripetutamente con una pistola sparachiodi, uno strumento normalmente usato per abbattere gli animali. Dopo l’episodio, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Avrebbe aggredito la madre, colpendola più volte con una pistola sparachiodi, quella utilizzata per abbattere gli animali. Poi dalla sua casa all’interno dell’azienda agricola di famiglia, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. È successo alle 3 di oggi, sabato 24 gennaio, a Caselle Torinese. La.🔗 Leggi su Today.it

Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112: “Non ce la facevo più”Nella notte a Caselle, Torino, un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi.

