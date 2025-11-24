Neonata a testa in giù nel water la scoperta choc sulla mamma | Cosa ha fatto

Mattinata di paura a Ciriè, in provincia di Torino. Una donna italiana di 38 anni ha partorito da sola nella propria abitazione nel centro cittadino e quanto accaduto è venuto alla luce solo per un caso. Il fratello, rientrato in casa, ha sentito rumori dal bagno e, aprendo la porta, si è trovato davanti la neonata con la testa immersa nel water. Preso dal panico ha sollevato la piccola e ha chiamato subito il 112. Una scena agghiacciante. Il centralino ha fatto scattare l’allarme e un’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti. I soccorritori hanno trovato la bimba senza conoscenza e in evidente pericolo di vita, iniziando le manovre di rianimazione direttamente nell’appartamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

